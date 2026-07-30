Operação da Polícia Civil desarticula ponto de tráfico, prende homem e apreende dois adolescentes em Barra Mansa

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante e dois adolescentes, de 16 e 17 anos, foram apreendidos nesta quinta-feira (dia 30) durante uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas no bairro Santo Inês, em Barra Mansa. A ação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, sob coordenação do delegado Marcus Montez, com apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, a operação faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas e aos homicídios ligados à disputa entre facções criminosas no município. Os suspeitos atuavam em um ponto de venda de drogas localizado em uma área dominada pela facção Comando Vermelho (CV).

As investigações foram conduzidas com o auxílio de um drone, utilizado para monitorar a movimentação dos envolvidos e identificar o ponto de comercialização de entorpecentes. Após o trabalho de inteligência, os policiais flagraram os suspeitos em plena atividade criminosa.

Durante a abordagem, foram apreendidas drogas e uma quantia em dinheiro, que, de acordo com a investigação, era proveniente da venda dos entorpecentes.

Ainda conforme a Polícia Civil, o adolescente de 17 anos era responsável por buscar as drogas em um esconderijo utilizando uma bicicleta. Em seguida, ele abastecia o ponto de venda, onde o homem preso e o adolescente de 16 anos aguardavam para dar continuidade à comercialização dos entorpecentes.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e serão apresentados ao Ministério Público.

O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. A Polícia Civil reforça que denúncias sobre o tráfico de drogas podem ser feitas, de forma anônima, pelo WhatsApp do Disque Denúncia: (24) 99931-8180.