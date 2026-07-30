Ventania no Rio: advogado que trocou carreira para viver no mar morre em naufrágio em Paraty

A Polícia Civil confirmou a identidade do pescador encontrado morto após o naufrágio de uma embarcação durante a forte ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro na quarta-feira (dia 29). A vítima é Celso Costa Júnior, de aproximadamente 60 anos, conhecido por amigos como “Gaúcho”.

O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (dia 30), dentro da embarcação naufragada, na região do mar de Mambucaba, próximo à Praia de Tarituba, em Paraty, na Costa Verde. A identificação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo o Corpo de Bombeiros, Celso foi encontrado ainda no interior do barco. A suspeita é que ele tenha tentado salvar a embarcação durante a tempestade. O barco era mais do que um meio de transporte: representava o sonho de vida que ele havia construído após deixar a advocacia para viver no mar.

Advogado de formação, Celso abandonou a profissão anos atrás para morar na embarcação e percorrer o litoral brasileiro. Nas redes sociais, compartilhava o cotidiano no mar e era descrito por familiares e amigos como um homem alegre, generoso, apaixonado pela natureza e muito querido por todos.

A morte de Celso é uma das consequências da intensa ventania que atingiu o estado do Rio de Janeiro. Outras duas pessoas morreram na capital fluminense: o ex-jogador do Botafogo Tássio Maia e o amigo Vandré Cordeiro, que foram atingidos pelo desabamento de um muro em Santa Teresa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas 797 ocorrências relacionadas ao temporal em todo o estado, incluindo cerca de 500 cortes de árvores. Até o início da noite desta quinta-feira (dia 30), aproximadamente 296 mil consumidores ainda permaneciam sem energia elétrica em diferentes municípios do Rio de Janeiro.

Até o momento, a família de Celso Costa Júnior não divulgou informações sobre o velório e o sepultamento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais