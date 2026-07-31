Carreta derruba poste e causa congestionamento na BR-393, em Volta Redonda

Um acidente envolvendo uma carreta-baú complicou o trânsito na manhã desta sexta-feira (dia 31) no trecho urbano da BR-393, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O veículo fez um “L”, subiu no canteiro central e derrubou um poste.

O acidente ocorreu na pista sentido Ponte Alta, pouco antes da saída de acesso à Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Conforto. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar estão no local, orientando o trânsito e prestando atendimento à ocorrência.

Por causa da interdição e da lentidão no trecho, os motoristas que seguem em direção à Ponte Alta podem utilizar como rota alternativa o acesso por dentro da Vila, passando pela Av. Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4). Já para quem trafega no sentido Vila, a orientação é utilizar a Rua Oswaldo Aranha (antiga Rua 2).

Até o momento, não há informações sobre feridos ou sobre as causas do acidente.

Foto: Reprodução/Redes Sociais