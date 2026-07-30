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Colisão entre dois veículos deixa uma pessoa ferida na Dutra, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Uma colisão entre dois veículos deixou uma pessoa ferida na tarde desta quinta-feira (dia 30), na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

O acidente aconteceu no km 296, na pista sentido Rio de Janeiro. A vítima foi socorrida por uma equipe de resgate da CCR RioSP e encaminhada para um hospital da região. O estado de saúde não foi informado.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para atender a ocorrência e orientar o trânsito. As circunstâncias da colisão não haviam sido divulgadas até a última atualização.

Foto: Divulgação/PRF

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