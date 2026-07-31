Cerimônia de despedida de Rodrigo Bondim será realizada nesta sexta-feira em Mangaratiba

Familiares, amigos e moradores de Mangaratiba poderão prestar as últimas homenagens ao secretário municipal de Ordem Pública, Rodrigo Santos Bondim, durante a cerimônia de despedida marcada para esta sexta-feira (dia 31). O velório será realizado a partir das 8h, no Estádio Municipal Cândido Jorge Capixaba, conhecido como Campo do Muriqui Futebol Clube. O sepultamento está previsto para as 14h, no Cemitério Municipal de Itacuruçá.

Rodrigo Bondim morreu na tarde da quinta-feira (dia 30), após um grave acidente de trânsito na Rodovia Rio-Santos (BR-101), nas proximidades do acesso à Fazenda Muriqui. O veículo conduzido por ele colidiu com um caminhão-baú. As circunstâncias do acidente ainda não foram totalmente esclarecidas.

Policial militar e ex-vereador, Bondim exercia atualmente o cargo de secretário municipal de Ordem Pública. Sua morte provocou grande comoção no município, onde era reconhecido pela atuação na segurança pública e pela trajetória política.

Em nota, a Prefeitura de Mangaratiba destacou o compromisso, a dedicação e o amor de Rodrigo Bondim pelo município, afirmando que ele deixa um legado de serviços prestados à população. A administração municipal também convidou familiares, amigos e a comunidade para participarem da cerimônia de despedida.

A Câmara Municipal de Mangaratiba também lamentou a morte do ex-parlamentar. O Legislativo ressaltou que Bondim exerceu mandato entre 2013 e 2023, período em que atuou em pautas relacionadas à segurança, fiscalização e infraestrutura. A Casa classificou sua morte como uma perda irreparável para o município e manifestou solidariedade à esposa, filhos, familiares, amigos e colegas de farda neste momento de luto.

A Prefeitura decretou luto oficial de três dias.

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