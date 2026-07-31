Mulher morre atropelada na Dutra, em Barra Mansa

Uma pedestre morreu após ser atropelada na manhã desta sexta-feira (dia 31) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa. O acidente ocorreu no km 279 da pista sentido São Paulo, próximo ao bairro Cotiara.

A ocorrência foi registrada às 6h40. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com o fluxo intenso, outros veículos passaram por cima do corpo, destroçando a vítima, que veio a óbito no local. O condutor do primeiro veículo atropelador permaneceu no local e declarou que a mulher entrou na pista rapidamente, não tendo como evitar o atropelamento.

A PRF elaborará um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) e a perícia da Polícia Civil foi acionada para o local. Os restos mortais da vítima serão removidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Para o atendimento da ocorrência com segurança, a faixa da esquerda precisou ser interditada. O tráfego segue fluindo apenas pela faixa da direita, o que provocava cerca de dois quilômetros de lentidão no trecho.

A RioSP orienta os motoristas a reduzirem a velocidade ao se aproximarem do local, respeitarem a sinalização e manterem distância segura do veículo à frente, a fim de evitar novos acidentes.

Foto: Divulgação/PRF