Queda de carga de madeira provoca retenção de 5 km na Dutra, em Barra Mansa

Uma carga de madeira caiu de um veículo na madrugada desta sexta-feira (dia 31) na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Barra Mansa, e provocou lentidão no trânsito no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a concessionária RioSP, a ocorrência foi registrada às 3h55, na altura do km 275. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido.

Para a realização da limpeza da pista e retirada da carga com segurança, a faixa da direita e o acostamento permanecem interditados. O tráfego segue apenas pela faixa da esquerda, o que causa cerca de 5 quilômetros de congestionamento.

A RioSP orienta os motoristas a reduzirem a velocidade ao se aproximarem do trecho, respeitarem a sinalização e manterem distância segura do veículo à frente até a conclusão dos trabalhos.