Polícia Civil prende suspeito de roubos a residências que planejava atuar em Barra Mansa

Um homem de 57 anos, apontado pela Polícia Civil como especialista em roubos a residências e considerado de alta periculosidade, foi preso na tarde desta sexta-feira (dia 31) durante uma ação da 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa. Segundo a corporação, ele é investigado por atuar em Volta Redonda e pretendia expandir a prática criminosa para Barra Mansa.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito possui 14 anotações criminais por crimes como roubo, porte ilegal de arma de fogo, furto e violação de domicílio. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda em 18 de junho de 2026.

As investigações conduzidas pelo Setor de Inteligência da 90ª DP apontaram que o homem era especializado em roubos a residências em Volta Redonda, sendo suspeito de envolvimento em um crime dessa natureza ocorrido em maio deste ano. Ainda conforme a polícia, ele já planejava cometer novos assaltos em Barra Mansa.

Após monitoramento, os agentes identificaram que o foragido viajava em um ônibus pela Rodovia Presidente Dutra. O coletivo foi interceptado na altura de Resende, onde os policiais realizaram a abordagem e efetuaram a prisão.

O suspeito foi levado para a sede da 90ª DP (Barra Mansa) e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com investigações por meio de denúncias anônimas pelo WhatsApp (24) 99280-2952. Segundo a corporação, o sigilo das informações é garantido.

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