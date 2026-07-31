Via Sérgio Braga será interditada para remoção de caminhão acidentado em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda informou que a Via Sérgio Braga, na Vila Santa Cecília, será totalmente interditada nos dois sentidos a partir das 9h desta sexta-feira (dia 31) para a remoção de um caminhão que se envolveu em um acidente durante a madrugada. A administração municipal orienta que os motoristas busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos na região.

De acordo com a prefeitura, o veículo permanece sobre o canteiro central da via e a operação de retirada exige o bloqueio total da pista. Agentes da Guarda Municipal estarão no local para orientar o trânsito e auxiliar os condutores.

O acidente ocorreu no trecho urbano da BR-393, no sentido Ponte Alta, pouco antes do acesso à Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do bairro Conforto. O caminhão fez um “L”, subiu no canteiro central e derrubou um poste.

Como alternativa, os motoristas que seguem em direção à Ponte Alta devem utilizar o acesso por dentro da Vila Santa Cecília, pela Avenida Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 4). Já quem trafega no sentido Vila deve seguir pela Rua Oswaldo Aranha (antiga Rua 2).