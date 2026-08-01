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Shopping Park Sul tem participação de 40% vendida em negócio de R$ 160,8 milhões

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FOLHA DO ACO
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O Shopping Park Sul, em Volta Redonda, passa a ter uma nova composição societária após a conclusão da venda da participação de 40% que pertencia ao fundo imobiliário Pátria Malls (PMLL11). A transação foi fechada por R$ 160,8 milhões e integra a estratégia de reorganização do portfólio do fundo, que busca concentrar investimentos em ativos considerados mais estratégicos. 

Segundo comunicado divulgado pela gestora, o negócio foi concluído no último dia 29 de julho. Como parte da negociação, o fundo recebeu uma participação adicional de 8,56% no Shopping Taboão, em Taboão da Serra (SP), elevando sua fatia no empreendimento para 16,56%. Além disso, terá direito ao recebimento de R$ 73,7 milhões em dinheiro, sendo R$ 32,9 milhões pagos à vista e o restante em parcelas corrigidas por IPCA e CDI. O comprador também assumiu cerca de R$ 3 milhões em obrigações relacionadas à operação do estacionamento do Shopping Park Sul. 

De acordo com a gestora, o valor obtido na venda representa um prêmio de aproximadamente 27% sobre o montante originalmente investido no Shopping Park Sul e cerca de 24% acima da última avaliação do ativo. A expectativa é que a operação gere lucro total de R$ 30,1 milhões, equivalente a R$ 1,70 por cota do fundo, sendo R$ 14,1 milhões passíveis de distribuição aos cotistas conforme o cronograma de recebimentos. 

Ainda conforme o Pátria Malls, a venda faz parte da estratégia de “reciclagem de portfólio”, que consiste em alienar ativos para gerar caixa e ampliar a participação em empreendimentos com indicadores operacionais considerados mais robustos. Nesse contexto, o Shopping Taboão apresentou desempenho superior ao Park Sul em indicadores como ocupação, vendas por metro quadrado e resultado operacional líquido, segundo dados divulgados pela gestora. 

Apesar da mudança na estrutura de participação dos investidores, a operação não altera o funcionamento do Shopping Park Sul. O empreendimento segue operando normalmente, mantendo suas atividades comerciais e atendimento ao público em Volta Redonda.

Com informações do Info Money

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