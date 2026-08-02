Jari destinou mais de meio milhão de reais em emendas para segurança pública de Barra Mansa

O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) já destinou mais de R$ 500 mil em emendas para a segurança pública de Barra Mansa, fortalecendo a estrutura das forças de segurança e contribuindo para ampliar as condições de trabalho dos policiais que atuam no município.

Os investimentos começaram em 2025, quando o mandato destinou R$ 160 mil para a reforma do Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente (CRIAAD). O espaço será utilizado para a instalação da Companhia Independente da Polícia Militar, ampliando a presença e a estrutura da corporação na cidade.

Também em 2025, Jari destinou R$ 200 mil para a aquisição de uma nova viatura semiblindada e duas motocicletas para a Polícia Militar. Os veículos já estão em operação em Barra Mansa e contribuem para reforçar o policiamento e oferecer melhores condições de trabalho aos agentes que atuam nas ruas.

Para 2026, o mandato garantiu mais R$ 200 mil para a aquisição de quatro novas motocicletas, ampliando novamente a estrutura disponível para o policiamento no município.

“Segurança pública também se faz com investimento. O policial precisa ter estrutura, equipamentos e veículos em boas condições para conseguir realizar o seu trabalho. Nosso mandato tem buscado contribuir para que Barra Mansa tenha uma segurança cada vez mais estruturada”, afirmou Jari.

Segundo o deputado, os investimentos também são resultado do diálogo permanente com a população e com os profissionais da segurança pública. A presença nos bairros, por meio do projeto Deputado na sua Cidade, permite identificar demandas e problemas enfrentados no dia a dia e buscar soluções junto aos órgãos responsáveis.

“Quando estamos nos bairros, conversando com a população, conseguimos conhecer a realidade de cada região e entender quais são as prioridades. A segurança é uma dessas demandas que chegam até nós. A partir daí, procuramos transformar essas necessidades em ações concretas do mandato”, destacou.