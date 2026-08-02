Jovem é preso com quase 2 mil pinos de cocaína em Angra dos Reis; prejuízo é de quase R$ 60 mil

Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã deste domingo (dia 2), no bairro Frade, em Angra dos Reis. Ao todo, foram apreendidos 1.984 pinos de cocaína, avaliados em R$ 58.750, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a PM, a equipe realizava uma operação de repressão ao tráfico de drogas quando recebeu informações de que um suspeito estaria armazenando grande quantidade de entorpecentes em uma área de mata próxima à residência onde morava, na Rua Isidoro de Castro.

Os policiais foram até o endereço e, conforme a ocorrência, foram autorizados pela mãe do suspeito a entrar no imóvel. No interior da residência, o homem teria informado aos agentes que havia drogas escondidas no quintal.

Durante as buscas, os policiais localizaram 39 pinos de cocaína com a inscrição “FRADE CV PÓ DE 100,00$”, 560 pinos com a inscrição “FRADE CV PÓ DE 50,00$”, 1.300 pinos com a inscrição “FRADE CV PÓ DE 20,00$” e outros 85 pinos com a inscrição “FRADE CV PÓ 10,00$”.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados para a 166ª DP. Após a análise da autoridade policial, ele foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu preso.

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