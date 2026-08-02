Suspeito é preso e adolescente é apreendido com drogas durante ação da PM no Frade, em Angra dos Reis

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente, de 16, apreendido na tarde desse sábado (dia 1º) durante uma ação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas no bairro Frade, em Angra dos Reis. A ocorrência foi registrada na Rua dos Pinheiros e resultou na apreensão de cocaína, maconha, dinheiro em espécie, celulares e outros materiais.

De acordo com a Polícia Militar, equipes realizavam patrulhamento quando foram informadas por populares de que integrantes de uma facção criminosa estariam comercializando drogas no local. Após planejamento da abordagem, os policiais montaram vigilância nas proximidades e observaram dois suspeitos deixando uma residência no interior do beco em uma bicicleta.

Os policiais realizaram a abordagem e encontraram, na mochila carregada pelo condutor da bicicleta, 68 tambores de cocaína identificados com a inscrição “Frade Pó de 10”, 27 pinos de cocaína com a inscrição “Frade CV Pó de 20”, três pinos grandes de cocaína com a inscrição “Frade CV Pó de 100”, quatro papelotes de maconha, R$ 144 em dinheiro, quatro aparelhos celulares, além de um pote de pó Royal, três rolos de fita e uma mochila camuflada.

Segundo a PM, durante a ocorrência os dois abordados afirmaram integrar o Comando Vermelho e informaram que haviam saído de uma residência pertencente a uma mulher. A moradora autorizou a entrada dos policiais para realização de buscas, mas nenhum material ilícito foi encontrado no imóvel. Ela foi ouvida como testemunha e liberada.

Os suspeitos foram levados para a 166ª Delegacia de Polícia. Após perícia, foi constatado que o material apreendido totalizava 471 gramas de cocaína e 132 gramas de maconha. O homem foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceu preso. Já o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos mesmos crimes e permaneceu apreendido.

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