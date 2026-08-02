Lideranças de Volta Redonda reforçam trabalho de Dr. Luizinho na cidade

Na manhã deste sábado (dia 1º), os vereadores Renan Cury, Simar e Paulinho do Raio-X, o ex-prefeito Gothardo Netto e a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, estiveram na Feira Livre do Aterrado, em Volta Redonda, reforçando o trabalho realizado pelo deputado federal Dr. Luizinho em benefício da cidade.

De barraca em barraca, as lideranças destacaram as principais conquistas viabilizadas pelo parlamentar nos últimos anos, especialmente na área da saúde, e defenderam que a população conheça quem efetivamente contribuiu para o desenvolvimento do município.

De acordo com o vereador Renan Cury, é importante que os moradores tenham clareza sobre quem ajudou Volta Redonda de forma concreta.

“É importante que a população saiba quem realmente ajudou a cidade nos últimos quatro anos. Neste mês começa a campanha e aparecem pessoas que nunca fizeram nada por Volta Redonda. Precisamos reconhecer quem trabalhou e trouxe resultados para a nossa população”, afirmou.

Entre as ações destacadas está a implantação do Hospital Regional Zilda Arns, obra aguardada por mais de uma década e que saiu do papel com a atuação de Dr. Luizinho. Também foram lembrados os recursos destinados para a ampliação do Hospital São João Batista e as emendas parlamentares que contribuíram para uma transformação na saúde do município, incluindo a reforma de 38 unidades básicas de saúde e a criação dos hospitais dos Olhos, Veterinário e da Criança.

Renan Cury também ressaltou a importância da atuação de Dr. Luizinho para a conclusão do Hospital Público Veterinário.

“Fui um dos responsáveis por buscar essa obra para Volta Redonda. Infelizmente, ela acabou sendo paralisada. Graças ao apoio do Dr. Luizinho, a Prefeitura pôde relicitar o projeto no último mês de junho, porque ele garantiu o recurso necessário para que a obra fosse concluída”, destacou.

Na Cidade do Aço, Dr. Luizinho também conta com o apoio público do prefeito Antonio Francisco Neto, fortalecendo a parceria institucional voltada para a captação de investimentos e melhorias para Volta Redonda.

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