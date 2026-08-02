Homem é preso com pistola e munições após denúncia de disparos em Barra do Piraí

Um homem de 26 anos foi preso na noite de sábado (dia 1º) após policiais militares encontrarem uma pistola e munições dentro de um veículo abordado às margens da BR-393, na região de Califórnia, em Barra do Piraí. A ocorrência começou após uma denúncia de que homens armados estariam em Dorândia e teriam efetuado disparos de arma de fogo.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a equipe recebeu a denúncia e iniciou buscas na região. Os agentes do 10° Batalhão foram informados de que os suspeitos teriam deixado o local em um Chevrolet Cruze prata e seguido em direção à rodovia.

O veículo foi localizado posteriormente na BR-393. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado na revista pessoal do homem que acabou preso. Na busca realizada no interior do automóvel, porém, os policiais localizaram uma pistola calibre .25, duas munições intactas do mesmo calibre, uma munição intacta calibre .38 e dois estojos de munição calibre .38.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado, junto com o material apreendido, para a 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí. Após analisar a ocorrência, a autoridade policial manteve a prisão.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico internacional de arma de fogo. O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça. O caso será investigado pela 88ª DP.