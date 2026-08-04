Adolescente é apreendido pela quarta vez por tráfico de drogas em Barra Mansa

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela quarta vez por envolvimento com o tráfico de drogas, nesta terça-feira (dia 4), durante uma ação da Polícia Civil no bairro Bom Pastor, em Barra Mansa. A operação foi realizada por agentes da 90ª Delegacia de Polícia, coordenados pelo delegado titular Marcus Montez.

Segundo a Polícia Civil, a equipe realizava uma ação de combate ao tráfico na região, apontada como área de atuação da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), quando flagrou o adolescente com 102 pinos de cocaína.

Ao notar a aproximação dos policiais, o menor tentou fugir e se esconder em uma residência. De acordo com a corporação, ele foi encontrado debaixo da cama do morador após buscas no imóvel. A droga também foi apreendida.

Ainda segundo a Polícia Civil, esta é a quarta vez que o adolescente é apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, o que, conforme a investigação, demonstra a reincidência na prática criminosa.

O adolescente foi levado para a 90ª DP, onde foi autuado por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, ele será apresentado ao Ministério Público, que adotará as medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A Polícia Civil reforça que denúncias sobre tráfico de drogas e outras atividades criminosas podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp da 90ª DP: (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

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