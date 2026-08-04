Foragido por tráfico é preso em ação conjunta das polícias civis de Barra do Piraí e Barra Mansa

Um homem com mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas foi preso na tarde desta terça-feira (dia 4), no bairro Química, em Barra do Piraí, durante uma ação conjunta de policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia (Barra do Piraí) e da 90ª DP (Barra Mansa).

De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu em cumprimento a um mandado judicial. Após diligências realizadas pelas equipes das duas delegacias, o suspeito foi localizado e detido sem oferecer resistência.

Segundo a corporação, a operação faz parte do trabalho permanente de localização e captura de pessoas com pendências judiciais, reforçando a integração entre as unidades policiais no combate à criminalidade.

A Polícia Civil destacou ainda que seguirá atuando de forma contínua para identificar e prender foragidos da Justiça, especialmente investigados por crimes considerados de maior gravidade.