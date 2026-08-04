“Jogavam álcool nele e ficavam rindo”, relata fotógrafa sobre irmão queimado vivo em ataque brutal em SP

A fotógrafa Etyla Mariely, conhecida por atuar durante muitos anos em Volta Redonda, voltou a se pronunciar nesta terça-feira (dia 4) sobre o caso do irmão, Clayton Lima Nogueira, de 34 anos, sequestrado, espancado e queimado vivo em Ribeirão Preto (SP). Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela revelou novos detalhes do relato feito pela própria vítima à mãe, já no hospital, e agradeceu a corrente de orações, mensagens de apoio e a repercussão dada ao caso por jornalistas de todo o país.

Segundo Etyla, Clayton permanece internado no Hospital das Clínicas, onde recebe tratamento para queimaduras de terceiro grau e já passou por cirurgias. A mãe dos dois está acompanhando o filho durante a internação.

Mesmo hospitalizado, Clayton conseguiu relatar à mãe como o crime aconteceu. “Dois caras abordaram ele. Um jogou álcool e disse: ‘Isso aqui é água para refrescar’. Depois chamou outro homem. Mais dois chegaram em um carro branco, colocaram meu irmão dentro do veículo e o levaram para um galpão. Lá, eles jogavam álcool nele e ficavam rindo. Meu irmão contou que eles riam muito enquanto brincavam e queimavam o corpo dele”, relatou a fotógrafa.

Abalada, Etyla afirmou que a família fez tudo o que estava ao alcance para ajudar nas investigações e acredita no trabalho das autoridades. “O caso repercutiu bastante. As autoridades estão em cima das investigações. A gente confia que consigam identificar essas pessoas pelas imagens das câmeras e que a justiça seja feita. Espero que isso nunca mais aconteça com nenhum ser humano”, disse.

Ela também agradeceu pelas inúmeras mensagens de solidariedade, pelas orações e pelo apoio recebido desde que tornou o caso público. “Obrigada por todas as mensagens de apoio, pelas orações e aos jornalistas que compartilharam essa história. Sou muito grata por toda essa mobilização”, afirmou.

Relembre o caso

Clayton Lima Nogueira, de 34 anos, foi sequestrado na tarde do último dia 26, na zona Norte de Ribeirão Preto. Segundo a Polícia Civil, ele, que vivia em situação de rua, foi abordado por um homem e, em seguida, colocado à força em um carro branco.

A vítima relatou que foi levada para um galpão, onde foi espancada por pelo menos quatro criminosos. Depois, os suspeitos jogaram álcool sobre seu corpo e atearam fogo.

Mesmo gravemente ferido, Clayton conseguiu escapar e pedir ajuda. Ele foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, onde permanece internado com cerca de 20% do corpo queimado e queimaduras de terceiro grau.

Durante o atendimento, Clayton conseguiu informar o nome da irmã. A equipe médica localizou Etyla Mariely, que atualmente mora no Espírito Santo e ficou conhecida por atuar durante muitos anos como fotógrafa em Volta Redonda.

Segundo a fotógrafa, Clayton é servente de pedreiro e enfrentava dependência química, além de problemas de saúde mental. A família revelou que ele desapareceu em março deste ano, durante uma viagem a Ribeirão Preto, e desde então era procurado pelos parentes.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

Foto: Reprodução/Redes Sociais