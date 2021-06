Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) encaminharam no último fim de semana, dois menores de idade e um homem para a 93ª Delegacia de Polícia, no bairro Aterrado. Os três foram abordados pela equipe no Largo Nove de Abril, na Vila Santa Cecília, onde foi encontrado com eles um simulacro de arma de fogo. Segundo o comandante da Guarda Municipal, João Batista do Reis, os agentes atenderam a denúncia da população.

“Conseguimos impedir uma possível ação deles, evitamos que pudessem fazer vítimas no local. Recentemente intensificamos nossa atuação na Vila Santa Cecília para coibir e inibir atos de vandalismo, desordem, infrações de trânsito e outros tipo de ocorrência”, explicou Batista.

De acordo com a Guarda Municipal, a princípio, os três apreendidos seriam adolescentes e foram vistos portando o simulacro. Após checagem na delegacia, foi identificado que um deles havia mentido a idade e o nome, sendo este maior de idade e já possuir passagens pela polícia quando ainda era menor, como furto, roubo, entre outros.