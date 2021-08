A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), preparou um sistema de vacinação em drive thru na Ilha São João com horário estendido, das 8h às 20h, para vacinar com a primeira dose os moradores com 30 anos ou mais contra a Covid-19.

Para receber a primeira dose da vacina é necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS. Assim como nas edições anteriores, o drive terá área para pedestres que tiverem disponibilidade de ir até o local.

Segundas doses

As segundas doses de vacina serão aplicadas em todas as unidades de saúde durante o dia, entre 8h e 16h, e quatro vão funcionar até mais tarde para receber o público alvo. As unidades São João, 249, Vila Mury e Volta Grande ficam abertas até as 20h.

A aplicação da segunda dose da vacina CoronaVac será destinada aos vacinados com a primeira dose até 12/07/2021. Já a segunda dose da Pfizer/BioNTech e AstraZeneca (Oxford) para os vacinados até 16/05/2021.