Policiais civis da 48ª Delegacia de Polícia de Seropédica capturaram, nesta quinta-feira (dia 4), uma mulher acusada de mandar matar o marido, Clayton Alves Pereira, crime ocorrido no dia 21 de novembro de 2011. Ela se encontrava foragida desde 2013, após ter a prisão preventiva decretada pela Justiça.

Com base em informações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram a autora, que teria encomendado a morte do marido ao chefe do tráfico da favela do Chaves, após a vítima ter descoberto suas traições e lhe mandado sair de casa.

Após as formalidades de praxe, a presa foi encaminhada para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução da internet