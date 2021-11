Policiais civis da 96ªDP (Miguel Pereira) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (dia 3), uma mulher acusada pelos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, todos no âmbito da violência doméstica. Ela foi detida no bairro da Mantiquira, no município de Paty do Alferes.

De acordo com os agentes, a prisão ocorreu após a mãe e irmã da autora comunicarem na delegacia que haviam sofrido ameaças e injúrias raciais praticados pela acusada, que também as agrediu com chutes. A autora já era investigada na unidade policial por esfaquear a irmã no braço, crime ocorrido em outubro deste ano.

As vitimas relataram aos policiais que a agressão só não foi mais grave porque elas esconderam todas as facas da residência e se trancaram em um quarto. Após formalidades de praxe, a presa foi encaminhada para audiência de custódia.

Foto: Divulgação PCRJ