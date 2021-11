Um homem ainda não identificado foi preso nesta quarta-feira (dia 10) após quebrar um dos vidros de um posto de atendimento do Detran, em Barra do Piraí, e xingar funcionários do órgão. O ‘ataque de fúria’ foi filmado por colaboradores, que acionaram a Polícia e a Guarda Militar. O homem estaria inconformado com o atendimento e teria “surtado” após os inspetores apontarem as más condições dos pneus de seu carro. Ele foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado. O veículo dele foi apreendido.

Em nota, o Detran informou que nenhum funcionário ficou ferido e que a polícia irá tomar as devidas providências no caso.

Imagens: Reprodução