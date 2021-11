A Polícia Civil prendeu na noite de quarta-feira (dia 10), Fabrício Eduardo de Oliveira Angelo, de 31 anos, acusado de ser o autor do homicídio de Marco Aurélio Zanotto, de 28 anos, no Conforto. A prisão ocorreu próximo ao Edifício Redondo, no bairro Aterrado. O criminoso, de 31 anos, foi confirmado pela polícia como sendo um dos que aparecem nas imagens obtidas por câmeras de segurança deixando o carro da vítima na Rua 209, onde o crime teria ocorrido.

Marco Aurélio foi morto a golpes de tesoura e seu corpo foi encontrado na tarde de ontem em seu apartamento, na Rua 228 do mesmo bairro. Segundo os agentes da PM, o apartamento está com bastante sangue por todos os cômodos e os móveis revirados. O segundo suspeito do crime foi identificado e está sendo procurado. De acordo com o delegado, o criminoso declarou que a motivação do crime se deu em razão de um desentendimento entre seu comparsa e a vítima, durante a relação sexual ocorrida entre os dois.

Foto: Reprodução