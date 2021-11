Um bar localizado na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira Rio, na Vila Mury, foi assaltado no início da madrugada desta terça-feira (dia 30). A ação dos bandidos foi toda registrada por câmeras de segurança. De acordo com o proprietários do Botteco Gourmet, os criminosos levaram R$ 883, além de pertences de clientes. O crime aconteceu por volta de 01h30.



Nas imagens, é possível ver quatro criminosos entrando no estabelecimento e anunciando o assalto. Um dos rapazes estava armado e sacou o revólver em direção aos funcionários. Eles retiraram o dinheiro do caixa, além de roubarem cordões, óculos e aparelhos de celular de frequentadores do bar.

O caso foi registrado na 93ª DP. Até o momento, ninguém foi preso.

O Botteco Gourmet se manifestou através de suas redes sociais. “Essa foi a primeira vez em 4 anos. Poderíamos abafar o caso para não causar pânico. Mas é preciso que a população e as forças de segurança saibam a bagunça que está Volta Redonda. Graças a Deus levaram só dinheiro e bens materiais, não nos machucados, estamos todos bem. Mas é difícil engolir. Trabalhando até a madrugada de terça-feira quanto muitos estão no seu merecido descanso, estávamos aqui, lutando para recuperar o prejuízo de ter ficado fechado por tanto tempo na pandemia. (…) Só quem passa por essa dor sabe a sensação de impotência que temos, sabe a revolta”, diz a publicação que, só no Instagram, já conta com mais 800 reações.