Policiais federais interditaram nove emissoras de rádio que funcionavam de forma clandestina em bairros da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal (PF), nos locais onde funcionavam as emissoras, os agentes identificaram seis pessoas que seriam responsáveis por operar as rádios.

Elas foram levadas à Superintendência da PF no Rio de Janeiro e poderão responder pelo crime de desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação, cuja pena pode ultrapassar quatro anos de prisão.

As ações policiais contaram com a participação de 50 agentes e ocorreram nos bairros de Padre Miguel, Campo Grande, Santa Cruz e Muzema. A operação Sinal Obscuro, deflagrada nesta terça-feira (dia 30), contou com a participação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Divulgação PF