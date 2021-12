A Polícia Federal e o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) deflagraram, nesta segunda-feira (13), a operação Mercado Pacificado. A ação, que conta com o apoio do Ministério Público Federal, tem como objetivo apurar crimes licitatórios e contra a ordem econômica praticados por empresas atuantes no mercado de coleta, transporte e destinação de resíduos, especialmente hospitalares.

De acordo com a investigação há evidências de condutas anticompetitivas entre concorrentes. O esquema acontecia da seguinte forma: as empresas participantes do processo agiam com a intenção de manter o mercado pacificado, sem disputa de preços, para que os envolvidos dividissem entre si clientes e licitações.

Foram afetados pela atividade anticompetitiva o Distrito Federal e os estados da Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, , Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. Ainda segundo os dados levantados pelo Cade, há também indícios de que o Rio Grande do Norte e Santa Catarina também tenham sido prejudicados.

No total, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nas cidades de São Paulo, Embu das Artes (SP), Suzano (SP), Itabuna (BA), Salvador (BA), Imperatriz (MA), São Luis (MA), Sousa (PB), Recife (PE), Duque de Caxias (RJ), Caxias do Sul (RS) e Cachoeirinha (RS). Participaram da operação 75 policiais federais e 57 integrantes do Cade. Agora, os investigados poderão responder pelos crimes previstos na Lei contra a ordem tributária.

Foto: Divulgação PF