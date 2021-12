A Polícia Militar deteve um homem e um adolescente na noite de quarta-feira (dia 15) por suspeita de tráfico de drogas em Volta Redonda. A prisão do mais velho e a apreensão do menor aconteceram na Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho. No local, os agentes encontraram 181 pedras de crack, 153 pinos de cocaína, 106 trouxinhas de maconha e R$ 146 em espécie.

A apreensão, segundo a PM, ocorreu a partir de denúncias sobre a venda de drogas no beco, conhecido como “Beco do K.O”. Ainda de acordo com os agentes, o local ficou conhecido através de vídeos publicados nas redes sociais, onde usuários faziam filas para comprar entorpecentes. Antes da abordagem, os policiais ficaram em observação e viram a dupla comercializando os produtos e várias pessoas adquirindo drogas.

Os suspeitos foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), onde foram autuados em flagrante.

Foto: Divulgação PM