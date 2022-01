A Polícia Civil prendeu nessa quinta-feira (dia 6) uma jovem, de 24 anos, acusada de tentar matar o companheiro no ano passado, em Resende. A prisão ocorreu na cidade de São Paulo, atendendo um mandado expedido pela Justiça. A mulher está sendo indiciada por tentativa de homicídio qualificado, com utilização de meio cruel.



O crime

Foi no dia 14 de outubro que a mulher, insatisfeita com o término do relacionamento, jogou uma panela de óleo fervendo sobre o corpo do companheiro, de 26 anos. Ele sofreu queimaduras gravíssimas e precisou passar por três cirurgias. Atualmente, a vítima, que chegou a ficar em coma por uma semana, está internada no Hospital de Queimados, na Baixada Fluminense.

Após o crime, a suspeita fugiu para Minas Gerais, onde policiais da 90ª DP estiveram em busca dela. Lá, os agentes obtiveram a informação de que a mulher estava vivendo em Santo Amaro, na cidade de São Paulo, onde ela foi localizada e detida.

Foto: Divulgação