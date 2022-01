Uma operação policial em Angra dos Reis na tarde de quinta-feira (dia 14) resultou na prisão de André Felipe dos Santos Tavares, de 31 anos, e na apreensão de arma e drogas. A ação tinha por objetivo prender Roni Souza Ferreira, acusado de ser o autor dos disparos contra cinco jovens na Praia do Anil, após show da dupla Maiara e Maraísa, no dia 6 deste mês.

O Serviço Reservado (P2) da Polícia Militar recebeu a informação, através do Disque-Denúncia, de que o elemento estaria na região do bairro Sapinhatuba 1, junto com traficantes da área. A ação foi deflagrada por determinação do comandante do 33º Batalhão, tenente-coronel Márcio Fofano, e contou com apoio do veículo blindado.

Chegando no endereço da denúncia, os agentes foram recebidos a tiros e acabaram revidando. Durante o tiroteio, Roni conseguiu escapar, mas o seu comparsa, André Felipe, acabou preso em uma casa abandonada.

Junto com ele, foram apreendidos uma pistola PT Zigana 9mm; 62 pinos de pó branco; 13 pedras de craque; e um rádio transmissor.

O suspeito e o material ilegal foram encaminhados para a 166ª DP. Não há informação sobre indivíduos feridos na troca de tiros.



Foto: Divulgação