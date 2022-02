As fortes chuvas que caíram em Petrópolis na terça-feira (dia 15) transformaram a cidade da região Serrana em cenário de destruição. Carros arrastados, casas destruídas e famílias despedaçadas pela perda de familiares e amigos. Entre as mais de 100 vítimas fatais da tragédia estava a adolescente Maria Clara Martins de Castro Souza, de 16 anos, moradora de Volta Redonda.

De acordo com familiares, a jovem estava na cidade visitando a avó e o imóvel onde permanecia foi atingido por um deslizamento de terra. A casa desabou, Maria Clara foi arrastada pela enxurrada e seu corpo localizado no dia seguinte pelos bombeiros. A avó sobreviveu à tragédia.

Maria possuía uma história com a cidade serrana. Morou em Petrópolis por anos e havia se mudado para a Cidade do Aço no ano passado, no bairro Conforto. Porém, grande parte de sua família ainda reside na serra, onde o corpo da jovem foi enterrado.

Educada, amorosa e inteligente. Assim os amigos e colegas do Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, onde estudava, definem Maria Clara. Foram esses mesmos colegas que lotaram as redes sociais de mensagens de despedidas e dor pela perda precoce da amiga.

“Descansa em paz, minha estrelinha. Você já está fazendo muita falta, meu amor”, lamentou uma amiga. Em outro comentário, uma jovem diz: “Minha princesinha que tanto amo, descansa”. Um estudante da mesma escola em que Maria estudava comentou: “Não era amigo próximo, mas parecia ser uma ótima pessoa, tão doce e educada. Meus sentimentos a toda família”.

Em meio ao desastre,

a solidariedade

Após a chuva devastadora que atingiu Petrópolis, uma imensa corrente de solidariedade se formou em todo o país para ajudar as vítimas e amenizar o sofrimento dos sobreviventes da grande tragédia. Com a cidade quase totalmente destruída, muitas famílias terão que recomeçar do zero. Um número ainda não oficializado de pessoas perdeu casa, móveis, carros e saiu da enchente apenas com a roupa do corpo.

Para contribuir com o recomeço dessas famílias, pontos de apoio foram abertos em diversas cidades da região Sul Fluminense para angariar doações para Petrópolis. Em Angra dos Reis, as doações podem ser feitas na secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania; na Defesa Civil do Parque Mambucaba; e nos Cras da cidade.

Em Barra do Piraí, há postos de coleta no Posto da PRF de Dorândia (BR-393) e na Delegacia da PRF do bairro Belvedere. Na cidade Barra Mansa, dois caminhões estão recolhendo alimentos, água e roupas para ajudar os necessitados. Um dos veículos está localizado na Praça da Matriz, no Centro, enquanto o outro fica na Região Leste.

Resende também está engajada na ação social e os moradores podem procurar a unidade da Cruz Vermelha no bairro Vila Julieta; a Delegacia da PRF no bairro Paraíso; a Loja Tralalá, no Centro Empresarial; a Sivori Odontologia, no bairro Campos Elíseos; ou o Espaço Herbalife, no Cidade Alegria.

Em Volta Redonda, o prefeito Neto (DEM) informou que o Saae-VR enviará copos de água para a região de Petrópolis. Além disso, há também postos de coleta no 28º Batalhão da Polícia Militar, na Voldac; na Praça Pandiá Calógeras, na Sessenta; na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília; e na Praça da Prefeitura, no Aterrado. Pinheiral também está arrecadando doações, na sede da prefeitura, no bairro Ipê.

É importante que as pessoas que queiram ajudar priorizem a doação de alimentos não perecíveis, água mineral, roupas, materiais de limpeza e de higiene pessoal, cobertores, colchonetes, máscaras e álcool em gel.

A prefeitura de Petrópolis anunciou a criação de uma conta bancária para recebimento de doações às vítimas das fortes chuvas. Para quem quiser colaborar com dinheiro, a conta, no Banco do Brasil, é: PMP Petropolis – S O S 2022, agência 0080, conta 96011-X, CNPJ 29.138.344/0001-43. Para fazer um PIX, a chave é o CNPJ.

Foto: Divulgação Governo do Estado do RJ