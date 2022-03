Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam, na segunda-feira (dia 14), duas mulheres acusadas de homicídio qualificado, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Elas admitiram que mataram uma idosa, naquele mesmo município.

O crime foi cometido em novembro do ano passado. O corpo de Maria Helena foi encontrado em avançado estado de decomposição. Após diversas diligências, os agentes da DHBF conseguiram identificar as autoras do homicídio.

Segundo a investigação, uma delas já havia trabalhado como cuidadora da idosa e se aproveitou disso para planejar toda a ação, pois tinha a cópia da chave do imóvel e conhecia a rotina da casa. Ela, então, convidou a outra autora, que tem histórico violento e de dependência química.

Após executarem a vítima, que foi golpeada com diversos objetos, as autoras deixaram o imóvel levando pequena quantia em dinheiro para dividir entre elas. Havia contra as duas mandados de prisão pendentes.