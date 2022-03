A Transporte Excelsior comemorou na terça-feira (dia 15) o 62º aniversário de sua fundação com uma confraternização no Centro Corporativo de Barra Mansa. Cerca de 150 funcionários participaram da festividade, juntamente com a equipe executiva da empresa: o diretor superintendente Rogério Loureiro e os diretores de operações e administrativo, Ronaldo Loureiro e Roberto Loureiro, respectivamente.

Em discurso, Serginho Loureiro, que faz parte da diretoria, destacou sua gratidão aos colaboradores e enfatizou o compromisso de ética e transparência nos relacionamentos da empresa. “Clientes, parceiros, colegas, todos são fundamentais no fortalecimento dos nossos serviços. A Transporte Excelsior só existe por conta do trabalho árduo de cada um de vocês. Vamos construir um futuro ainda mais feliz com o crescimento coletivo. Acreditamos no projeto estruturado por meu avô, Sérgio Loureiro, figura essencial ao cenário do transporte brasileiro, e daremos prosseguimento com responsabilidade e dando o melhor de nós em cada tarefa”, assegurou o dirigente.

O desenvolvimento constante de novas tecnologias exigiu uma profunda transformação na estrutura do grupo, com vistas a oferecer um atendimento ágil e de excelência. A Transporte Excelsior realiza o translado das maiores empresas do ramo rodoviário do país, bem como o transporte de outras modalidades de carga em todo o território nacional.

O legado da família Loureiro pelas estradas é reafirmado dia após dia, por meio da valorização e do respeito à sociedade. A empresa acredita na estruturação institucional a partir dos pilares de inovação, desenvolvimento humano e social. Nesse sentido, a celebração se estende não apenas pelos 62 anos de existência, mas, sobretudo, por ser uma empresa sustentável reconhecida como uma grande investidora na integração multimodal.

“Esta é a realização de um sonho que custou tempo, trabalho e suor. São gerações e pessoas envolvidas no processo de fazer um caminhão se tornar uma frota. Todos são peças indispensáveis, seja na manutenção, limpeza, setor administrativo, seja carregando nossa bandeira pelas rodovias. Orgulho define a nossa trajetória”, encerrou seu discurso Serginho, fazendo uma breve retrospectiva da história da organização.