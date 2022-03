A diretoria do Volta Redonda anunciou nesta segunda-feira (dia 21) que Rogério Corrêa, de 40 anos, será o técnico do Voltaço para a sequência da temporada 2022. O novo treinador, que estava disputando o Campeonato Piauiense pelo 4 de julho, onde estava invicto e com a segunda melhor campanha na classificação geral, irá comandar o Esquadrão de Aço nas disputadas da Série C do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca A2 e Copa Rio.

Ex-jogador de futebol, Corrêa começou a sua carreira como auxiliar-técnico da Portuguesa-RJ, em 2017 e 2018. No ano seguinte, ele assumiu o comando da Lusa Carioca e ficou por duas temporadas. O novo técnico tricolor já dirigiu também o Artsul-RJ, Cabofriense-RJ e 4 de julho-PI, último clube antes de acertar com o Voltaço.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior falou sobre a chegada do novo comandante tricolor e também sobre o planejamento para a sequência da temporada.

“Passamos duas semanas entrevistando, conversando com alguns treinadores e chegamos ao nome do Rogério Corrêa, que tem uma filosofia de trabalho que gostamos e achamos que melhor irá se encaixar no que estamos pensando para o Volta Redonda. Ele já começará os trabalhos nesta terça-feira e vamos conversar sobre o nosso elenco, reforços e planejamento para esta sequência da temporada, que será bem intensa, com duas, três competições simultâneas, das quais precisamos ganhar todas, já que vamos buscar o retorno a elite do Estadual, o acesso à Série B e o título da Copa Rio. Então, precisamos ter um elenco grande, forte e estamos trabalhando muito para isso”, destacou o diretor.

A coletiva de apresentação do técnico Rogério Corrêa irá acontecer nesta terça-feira, dia 22, às 14h, na sede do Volta Redonda FC e será transmitida ao vivo pela VoltaçoTV. Para participar, basta acessar www.youtube.com.br/VoltaçoTV.

Apresentação

O elenco do Esquadrão de Aço se reapresentou e iniciou a preparação para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro, que será diante do Figueirense-SC, no Raulino de Oliveira, entre os dias 9 e 11 de abril. Além do Brasileirão, o Esquadrão de Aço também irá disputar outras duas competições na sequência da temporada 2022: a Série A2 do Campeonato Carioca e a Copa Rio.

Do elenco que disputou o Estadual deste ano, a diretoria tricolor confirmou as saídas do goleiro Luiz Felipe, dos zagueiros Dilsinho e Grasson, dos volantes Muniz e Tinga, do meia Filipe Ribeiro e dos atacantes Hugo Cabral e Mattos.

Foto: Reprodução