A Prefeitura de Barra do Piraí realizou cerimônia, nesta terça (dia 22), para finalizar a entrega dos tablets do projeto “1 Tablet por Aluno”. A cerimônia ocorreu no Royal Sport Club e a equipe da Secretaria de Educação também esclareceu as funções que eles e a futura plataforma terão na educação de alunos da rede municipal de ensino. Os alunos contemplados foram das turmas de Jardim II das escolas Jardim de Infância Professor Murilo Braga, Jardim Escola Ortelina Bichara e Jardim de Infância Monteiro Lobato.

O projeto representa uma oportunidade para todos os alunos receberem tablets e, além dos familiares, os professores também ficaram emocionados. A diretora do Jardim Escola Ortelina Bichara, Carla Simone Gussem, afirma que o objetivo de toda a equipe é incentivar os alunos, a fim de formarem cidadãos conscientes. “Nosso objetivo é sempre estar estimulando nossos alunos para que eles possam ter um futuro melhor, tendo condições de realmente exercer a sua cidadania e, tudo isso vale muito a pena. Percebemos que com esses projetos, as pessoas têm mais vontade e essa sempre é a nossa meta. Queremos formar cidadãos conscientes, que saibam dos seus direitos e deveres”, assegura a diretora.

A secretária de Educação, Glória Guimarães, explica como será a dinâmica de funcionamento do tablet, que relaciona pais, alunos e professores. “Os professores têm acesso direto à plataforma, assim como a secretaria de Educação e os pais. Então, tudo que ficar discutido na sala de aula, os pais vão saber e, caso não possam comparecer em uma reunião, eles poderão assisti-la online”, expõe a secretária, que frisou a importância que os pais e alunos devem manter com os aparelhos, lembrando que a venda dos mesmo é totalmente desaprovada.

De acordo com o prefeito do município, Mario Esteves, os avanços da tecnologia são de extrema importância, podendo auxiliar na constante evolução de áreas diversificadas. “Os avanços tecnológicos auxiliam constantemente na evolução de diversas áreas. E, com a pandemia, a junção da tecnologia com o ensino foi responsável por manter a estabilidade e possibilitar que alunos continuassem a aprender. Agora, com os benefícios do projeto, toda a rede municipal caminha em sentido à integração das crianças e de novas tecnologias”, afirma Mario.

Foto: Divulgação