Agentes da 35ª DP (Campo Grande) prenderam, nesta quarta-feira (dia 23), dois homens acusados de manterem três mulheres em cárcere privado. Os acusados se passavam por falsos agenciadores de artistas para atrair as vítimas. Um deles, inclusive, fingia ser um policial federal.

As mulheres foram atraídas por uma proposta de trabalho como atrizes em um filme. Uma delas conseguiu fugir do cativeiro, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e denunciou o caso na Delegacia de Campo Grande, Zona Oeste da Capital.

Os acusados foram encontrados e presos em um apartamento no bairro Icaraí. Eles podem responder por cárcere privado, trabalho escravo, estupro de vulnerável e estelionato.