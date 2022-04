Um homem de 34 anos caiu no Rio Paraíba do Sul, em Barra Mansa, na noite de sábado (dia 23) e está sendo procurado por agentes do Corpo de Bombeiros. O acidente ocorreu próximo à Ponte dos Arcos, no Centro.

De acordo com testemunhas, o homem teria escorregado e acabou sendo levado pela correnteza.

As buscas estão sendo feitas por uma equipe de mergulhadores.

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros