O homem de 24 anos, que atuava como enfermeiro e técnico de enfermagem na rede pública de Volta Redonda, está sendo procurado pela Polícia Civil. Após denúncia recebida pelo Conselho Regional de Enfermagem, foi constatado que ele não tem registro no Coren-RJ e teria apresentado certificado falso para exercer as funções.

Ele atuava no Hospital São João Batista e no Hospital do Retiro e, com a divulgação do caso, foi demitido das unidades de saúde.

Na quinta-feira (dia 21), quando faria um plantão de 7h às 19h, os agentes foram até o São João Batista para tentar prender o falso enfermeiro em flagrante. No entanto, ele não apareceu para trabalhar.

Após a descoberta da fraude, o homem foi demitido dos dois hospitais em que atuava e está sendo procurado pela polícia. Ele vai responder por exercício ilegal da profissão.

Foto: Arquivo/Divulgação