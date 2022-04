Um homem de 25 anos foi preso após ação conjunta das Polícias Civil e Militar, nesta segunda (dia 25), no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. Ele estava foragido desde o final do ano passado, quando não retornou ao sistema prisional após o indulto de Natal.

Segundo o delegado Rodolfo Atala, o preso tem duas condenações por tráfico de drogas, foi preso pela primeira vez em 2016 e retorna à prisão para cumprir mais nove anos em regime fechado.

Foto: Polícia Civil