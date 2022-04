O prefeito Rodrigo Drable recebeu nesta quarta-feira (dia 27), uma homenagem do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) pelo reconhecimento à postura social que teve, quando manteve os estagiários em suas funções durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19. Representando a associação, a supervisora regional Cássia Freitas de Paula, a assistente social Mariana de Abreu e o consultor Rodrigo Medeiros entregaram uma carta ao prefeito em nome do superintendente do CIEE Rio, Paulo Pimenta Gomes. Os secretários municipais de Administração, Gabriel Resende, e de Governo, Fanuel Fernando, participaram do encontro realizado na prefeitura.

De acordo com Cássia, nos piores momentos da pandemia o prefeito de Barra Mansa, juntamente com todo o secretariado, autarquias e fundações, mantiveram os estagiários em seus postos sem efetuar desligamentos. “Isso foi muito bem-visto, benquisto e relevante para nós do CIEE, pois demonstrou que este governo possui um olhar social. Porque simplesmente poderia desligar todo mundo, ainda mais em um momento de distanciamento social, mas isso não aconteceu. Alguns desses jovens perderam os pais durante a pandemia e utilizam a bolsa do estágio para custear os próprios estudos. Então, a homenagem é uma carta do nosso superintendente, juntamente com o professor Arnaldo Niskier, que é o nosso presidente e membro da Academia Brasileira de Letras, como forma de agradecimento por caminhar lado a lado e compartilhar esse olhar social”, explicou a supervisora.

Drable destacou sua gratidão pelo gesto da associação e falou sobre a importância do estagiário para a gestão pública. “Além do aspecto social, é uma decisão de inteligência qualificar o futuro. Além disso, o retorno é positivo para a administração municipal, pois nossos jovens desenvolvem bem seu papel”, revelou o prefeito.

O secretário de Administração, que também já foi estagiário pelo CIEE na Prefeitura de Barra Mansa, falou sobre a importância da etapa preparatória para a formação profissional.

“Os estágios são parte fundamental na formação profissional de qualquer estudante. É nessa fase que os jovens adquirem experiência de campo e aprendem como funciona a dinâmica das relações de trabalho em sua profissão e colocam em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso técnico ou superior. Atualmente temos 189 estagiários na prefeitura”, concluiu Gabriel Resende.

Foto: Divulgação