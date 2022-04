O governador Cláudio Castro anunciou nesta quarta-feira (dia 27), durante visita ao município de Piraí, no Sul Fluminense, um apoio financeiro no valor de R$ 5 milhões para o Hospital Flávio Leal por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES). O objetivo é a compra de equipamentos e mobiliário para a casa de caridade, que recebe pacientes também de outros municípios do Sul e da Baixada Fluminense.

O investimento faz parte do programa EquiparRJ e será destinado ainda à implantação de um Centro de Imagem na unidade. A Secretaria de Saúde vai financiar cinco dos dez leitos de Unidade de Terapia Intensiva Dr Alberto Smera, inaugurados no último dia 07 de abril, no hospital. Os outros cinco leitos de UTI serão financiados pelo Ministério da Saúde.

“O investimento em equipamentos para o Hospital Flávio Leal é o começo de um grande projeto estadual e a expectativa é que a população não precise mais, daqui a algum tempo, ter esse sofrimento de buscar leitos para seus parentes em lugares tão distantes. A gente pode ter equipamento de qualidade como este perto”, destacou o governador Cláudio Castro.

O governador também assinou um Termo de Adesão para construção de 50 unidades habitacionais no município. O investimento previsto é de R$ 8,5 milhões. As obras serão realizadas por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), através do programa Casa da Gente. Além disso, Castro entregou um certificado simbólico dos repasses de recursos oriundos da concessão dos serviços de saneamento. O valor total é de R$ 7.377.798,76 e a primeira parcela é de R$ 4.795.569,19.

“Com a união de esforços conseguimos trazer de volta a credibilidade do Estado do Rio. Esse recurso que chega aqui em Piraí demonstra a importância que o município tem no cenário estadual. Nossa missão é olhar para todas as cidades e garantir a dignidade das pessoas”, ressaltou o governador Cláudio Castro.