A CSN informou na noite desta quarta-feira (dia 27) que o Sindicato dos Metalúrgicos, representante da categoria, solicitou a prorrogação da validade do atual acordo coletivo até 31 de maio de 2022. Com isso, todos os benefícios previstos no acordo vigente, que se encerrariam no dia próximo dia 30, seguem válidos e as negociações continuam.

Nesta quarta-feira, os trabalhadores da CSN reprovaram a segunda proposta apresentada pela empresa. A votação aconteceu nas fábricas de Volta Redonda e Porto Real (Galvasud).

Foram 6.396 votos pela rejeição, 262 pela aprovação. Brancos e nulos totalizaram 6 votos.

A proposta previa reajuste de 11% para aqueles que ganham até R$ 3 mil; 9% para os funcionários com salários até R$ 5 mil; e 8% para os que recebem acima deste valor. Ainda não há data para uma nova rodada de negociação entre a empresa e os representantes do Sindicato.