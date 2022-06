Um comerciante, de 31 anos, foi detido na terça-feira (dia 31), por suspeita de tráfico de drogas, em Valença. A prisão ocorreu após uma denúncia recebida pela Polícia Militar, informando que o homem estaria comercializando entorpecentes.

André Gonçalves dos Santos é proprietário de um bar e mercearia, localizado na Rua 27 de Novembro, no bairro Santa Cruz. Os PMs estiveram no estabelecimento e realizaram uma vistoria. Foram encontrados no local dois tabletes de maconha, um sacolé de cocaína, um saco plástico com o mesmo entorpecente e uma balança de precisão.

O homem foi encaminhado para a delegacia de Valença.

Foto: Divulgação PM