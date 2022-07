Um grave acidente envolvendo duas carretas fez uma vítima fatal na manhã desta segunda-feira (dia 11). A colisão ocorreu na Rodovia Lúcio Meira – BR-393, na altura de Sapucaia. O motorista de um dos veículos, um homem de 39 anos, morreu. O outro, de 42 anos, foi socorrido e levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios. A unidade não informou sobre seu estado de saúde.

Um dos caminhões transportava tubos de aço e, com o acidente, parte da carga caiu e se espalhou sobre a via, interrompendo o fluxo de veículos. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o trânsito no local está fluindo em meia pista, no sistema “Siga e Pare”. Por volta das 15h, havia congestionamento nos dois sentidos.

Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros