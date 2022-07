A Prefeitura de Barra Mansa atingiu uma importante marca em relação aos pagamentos dos servidores inativos. A cidade é a 13ª do estado do Rio de Janeiro, que possui 92 municípios, a fazer mais repasses ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social). Em âmbito nacional, que engloba 596, o município está na 221ª posição no ranking acumulado do ano de 2021. Os dados foram divulgados pela Crédito e Mercado – empresa que controla 95% dos fundos nacionais.

O secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira, atribui o resultado ao trabalho realizado de forma conjunta entre o governo municipal e o Previbam (Fundo de Previdência de Barra Mansa). As ações garantem os pagamentos futuros aos servidores municipais.

“Isso demonstra muito profissionalismo na administração do Fundo de Previdência e nossa preocupação muito latente, uma vez que estamos brigando por um processo que não é nem nosso, mas sim do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Esta é uma gestão muito forte entre as nossas atividades, pois quando existe qualquer tipo de problema operacional em relação a isso, nosso fluxo de caixa é assolado, como foi no caso da Comprev (Compensações Previdenciárias). Então, hoje, demonstramos compromisso através de nossa atuação conjunta. Trabalhamos para melhoria contínua”, destacou o secretário.

A presidente interina do Previbam e também presidente do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência, Bianca Martins Rodrigues, destaca que nenhum governo teve a preocupação de fazer os repasses, que hoje estão rigorosamente em dia.

“Em 2017 tínhamos R$327 mil no Fundo de Previdência. Hoje temos R$49 milhões, alcançados através de investimentos e repasses feitos pelo atual governo municipal. Tudo foi possível graças à devida importância que o prefeito Rodrigo Drable deu ao nosso Comitê de Investimentos, através do apoio que recebemos do controlador-geral de Barra Mansa (Rodrigo Amorim) e do secretário municipal de Finanças”, revelou Bianca.

Membro do Comitê de Investimentos do Previbam, Maycon Anderson da Silva destacou a importância da capacitação dos gestores dos recursos.

“Hoje todos os integrantes possuem certificação de investimento. Essa expertise garante benefícios futuros aos servidores públicos aposentados. Se mal administrado, teremos problemas, pois não conseguiremos pagar os inativos”, explicou Maycon.

Barra Mansa possui cerca de 2.000 servidores previdenciários. “Imagina se deixarmos todas essas pessoas sem salário. O desequilíbrio socioeconômico será gigantesco. A partir do momento que assumimos o governo municipal, tivemos problemas por falta de recursos, mas hoje não devemos um centavo para o Fundo de Previdência municipal. Isso revela nosso compromisso com a cidade”, concluiu o secretário Leonardo.

Foto: Felipe Vieira