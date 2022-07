O Senac RJ está com inscrições abertas para mais de 8 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos no estado do Rio de Janeiro por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Há oportunidades em áreas como gastronomia, turismo, moda, beleza, saúde e bem estar, gestão, logística, design, audiovisual, entre outros, com aulas com início a partir deste mês. Os interessados devem se candidatar pelo link http://psg.rj.senac.br.

Os cursos presenciais são ministrados nas unidades do Senac RJ do Rio de Janeiro capital e em Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Resende, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, São João de Meriti, Teresópolis, Três Rios e Volta Redonda.

As vagas são destinadas às famílias com renda per capita de até dois salários mínimos.

Foto: Divulgação