Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.511 da Mega-Sena, sorteado na noite de quarta-feira (dia 17), em São Paulo. Os números sorteados foram 04-10-15-39-41-49. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 7,5 milhões para o próximo sorteio.

De acordo com a Caixa, 31 apostas acertaram a quina e devem receber R$ 55.886,42 cada. Outros 2.031 marcaram a quadra e levam R$ 1.516,93 cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado (dia 20), a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet. As apostas podem ser feitas até 19h do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 4,50.

Cabe lembrar que os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

