A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (dia 18), a Operação Criptônimo, visando apurar a prática dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, previstos nos Arts. 299 e 304, do Código Penal. Na ação, policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, todos no município de Vilhena, em Rondônia (RO).



A medida cautelar foi requerida após as investigações apontarem que um homem, natural do Espírito Santo, em conluio com servidora da Receita Federal em Macaé, a qual já foi condenada cinco vezes pelos crimes de inserção de dados falsos em sistemas de informações, previsto no art. 313-A, emitiram um cadastro de pessoa física junto à Receita Federal se utilizando de fraude para obtenção dos documentos.



O celular do investigado foi apreendido e será objeto de perícia técnica criminal para continuidade das investigações. As penas para os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso variam de 2 a 6 anos de reclusão e multa.

Divulgação PF