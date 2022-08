Um funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) está internado em estado estável no Hospital Santa Cecília, em Volta Redonda, onde passou por cirurgia para a reconstrução do pé. O metalúrgico, de 29 anos de idade, sofreu acidente na madrugada de segunda-feira (dia 15), durante atividade na área de descarregamento de minério no interior da Usina Presidente Vargas.

A Folha do Aço apurou que o trabalhador participava da manobra dos vagões de trens quando foi atingido por um dos equipamentos. A lesão provocada pela pressão do impacto levou a amputação de parte do pé da vítima.

Em nota, a CSN lamentou o fato e disse que “está prestando toda assistência ao colaborador e à sua família”. A empresa garantiu que as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.

Procurado pela Folha do Aço para comentar sobre as providências que seriam tomadas após mais esse acidente na Usina, o Ministério Público do Trabalho de Volta Redonda informou que “não foi notificado” deste caso. A assessoria do órgão, porém, disse que “irá apurar as informações”.