A Prefeitura de Volta Redonda segue adotando medidas para aumentar a segurança na cidade. Nesta quarta-feira (dia 24), o prefeito Antonio Francisco Neto recebeu no gabinete dele o secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque. O encontro debateu parcerias com o Estado para viabilizar um reforço na delegacia de Volta Redonda (93ª DP), entre elas a aplicação do RAS (Regime Adicional de Serviço) – o pagamento de hora extra para policiais.

A reunião contou com a participação do secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa; do diretor do DGPI (Departamento Geral de Polícia do Interior), José Pedro Costa da Silva; diretor do 5° DPA (Departamento de Polícia de Área), Celso Pereira Couto; e delegado titular da 93ª DP, Luiz Jorge Rodrigues.

Durante a reunião ficou definido que os trâmites legais e burocráticos para a formalização da parceria serão seguidos, inclusive com assinatura de um termo de cooperação técnica entre as partes. A partir disso será possível viabilizar um aumento contingencial na 93ª DP.

“Nosso maior sonho é ser a cidade mais segura do Brasil. Estamos investindo quase R$ 10 milhões em segurança pública. São 700 novas câmeras de tecnologia de ponta em locais estratégicos; trouxemos o ‘Segurança Presente’, que é um sucesso total; estamos na fase de implantação do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança), ambos em parceria com a Polícia Militar. Temos as Patrulhas do Idoso, Maria da Penha e, graças a uma parceria com a Polícia Civil, através do doutor Luiz Jorge, criamos um espaço para atender a Melhor Idade. O Governo do Estado está me ajudando muito”, agradeceu o prefeito Neto.

O secretário de Estado de Polícia Civil, delegado Fernando Albuquerque, disse que assim como o prefeito Neto, entende a segurança pública como um dever de todos e têm buscado promover um trabalho de integração entre as forças e entidades.

“Nada melhor que oferecer estrutura e condições para a polícia trabalhar. Estamos em um processo de recuperação fiscal do estado e com certeza teremos novos concursos para a Polícia Civil. A gente vem procurando fazer um trabalho de integração. Sem dúvidas, estaremos aptos a oferecer treinamentos e convênios na gestão de segurança pública e inteligência”, garantiu Albuquerque.

O secretário de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, celebrou a parceria e também destacou os investimentos promovidos pelo Poder Público Municipal.

“Setecentas novas câmeras estão sendo instaladas em Volta Redonda e ganhando o interior dos bairros. Além da ajuda da tecnologia, acredito que o homem ainda é insubstituível. Por isso, acreditamos no policiamento de proximidade com a população. Estamos capacitando nossos agentes da Guarda Municipal e buscando parcerias com o Governo do Estado para uma capacitação dos quase 900 guardas municipais de todo o Médio Paraíba Fluminense. O objetivo é otimizar recursos e garantir o fluxo de atendimento à população”, disse.

A comitiva da Polícia Civil também foi até a sede da Secretaria de Ordem Pública, conheceram a estrutura da pasta e os recursos disponíveis para alinhar parcerias que aumentem a segurança em Volta Redonda.